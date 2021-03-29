  • BIST 1.393
  • Altın 448,865
  • Dolar 8,0800
  • Euro 9,5255
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, inşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, Azeri uyruklu bir kadın yaralandı.
Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu olduğu öğrenilen Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A.'yı yaptıkları çalışma sonucu kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti29 Mart 2021 Pazartesi 09:40
  • Rusya yaptırım baskısını artıran Batı’ya karşı Çin ile safları sıklaştırmak istiyor29 Mart 2021 Pazartesi 09:39
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mart 2021 Pazartesi 09:36
  • Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 09:31
  • Çin çıldırdı: 20 savaş uçağıyla şoke eden taciz29 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Kısıtlamada, dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza29 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi29 Mart 2021 Pazartesi 09:28
  • Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 29 Mart 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti