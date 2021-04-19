  • BIST 1.409
  • Altın 462,418
  • Dolar 8,0478
  • Euro 9,6687
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
» »

Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi

Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı görüntüledi. İlemin'in 'Timur' adını verdiği yabani kedinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsü büyük ilgi çekti. Birçok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan görüntüde karakulağın aksayarak ilerlediği görüldü.

Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, karakulağın görüntüsünü paylaşırken, "Muhtemelen ülkemizdeki en net Karakulak görüntüsünü kaydettim. Timur biraz aksıyor. Bulunduğu alan tamamen doğal bir bölge. Yüksek ihtimal kayalıklarda avlanırken ayağını incitti, durumu iyi" ifadelerini kullandı.

'3 KARAKULAK VE BİR VAŞAK AYNI NOKTADA ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ'

Geçtiğimiz günlerde araç çarpması sonucu 3 karakulak ve vaşağın öldüğünü de belirten İlemin, "Karakulaklar ve diğer etçillerimiz çok fazla tehdit ile karşılaşıyor. Doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. En doğal alanları bile insan tehdidi altında; maden ocakları gibi habitat tahribi, kaçak av, doğadaki başıboş köpekler bunların başlıcaları. Öte yandan, mevcut habitatlar karayolları ile parçalanmış durumda. Son örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Kısa zaman içinde 3 Karakulak ve bir Vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile geçen hafta yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Geçişlerin en yoğun olduğu noktalara ilgi çekici uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında ekosistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak. Timur'u takip etmeye devam ediyoruz. Bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceğim" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur
Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur
'Anne’ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık 
'Anne’ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık 
Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Son Eklenen Videolar
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı
Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı
Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada
Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani
İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti