Muğla'da korkunç kaza! Turist otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

Muğla'da, Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkiinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 35 YARALI VAR

AA'da yer alan habere göre tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.