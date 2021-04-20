Muğla'da korkutan deprem

AFAD: Saat 08.09'da merkez üssü Ege Denizinde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09’da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça’da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



SON DEPREMLER

20.04.2021 08:09:53AFAD36.424627.17787.17Mw4.4----Ege Denizi, 33.29 km. Datça (Mugla)500533

20.04.2021 05:20:01AFAD39.045526.07737.15ML1.6----Ege Denizi, 45.52 km. Ayvacik (Çanakkale)500534

20.04.2021 05:09:26AFAD39.333326.14207.06ML1.6----Ege Denizi, 13.33 km. Ayvacik (Çanakkale)500531

20.04.2021 05:00:45AFAD37.120136.81387.00ML1.5TürkiyeGaziantepNurdagi--500530

20.04.2021 04:49:41AFAD37.960527.17607.00ML1.4Türkiye---Kusadasi Korfezi, 2.43 km. Menderes (Izmir)500532

20.04.2021 04:36:31AFAD39.329126.14936.98ML1.5----Ege Denizi, 13.83 km. Ayvacik (Çanakkale)500529

20.04.2021 04:04:27AFAD36.454827.22567.07ML1.9----Ege Denizi, 28.12 km. Datça (Mugla)500528