Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09’da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça’da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
20.04.2021 08:09:53AFAD36.424627.17787.17Mw4.4----Ege Denizi, 33.29 km. Datça (Mugla)500533
20.04.2021 05:20:01AFAD39.045526.07737.15ML1.6----Ege Denizi, 45.52 km. Ayvacik (Çanakkale)500534
20.04.2021 05:09:26AFAD39.333326.14207.06ML1.6----Ege Denizi, 13.33 km. Ayvacik (Çanakkale)500531
20.04.2021 05:00:45AFAD37.120136.81387.00ML1.5TürkiyeGaziantepNurdagi--500530
20.04.2021 04:49:41AFAD37.960527.17607.00ML1.4Türkiye---Kusadasi Korfezi, 2.43 km. Menderes (Izmir)500532
20.04.2021 04:36:31AFAD39.329126.14936.98ML1.5----Ege Denizi, 13.83 km. Ayvacik (Çanakkale)500529
20.04.2021 04:04:27AFAD36.454827.22567.07ML1.9----Ege Denizi, 28.12 km. Datça (Mugla)500528
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