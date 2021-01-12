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Muğla'da orman ihalesinde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2 milyon 138 bin TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında kooperatif başkanı, orman işletme şefi ile orman muhafaza memuru tutuklandı.
Muğla'da orman ihalesinde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nden ihale alan bir şirketin, devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve bazı orman işletme memurlarının maddi menfaat temin edip, rüşvet aldıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ekim'de operasyon düzenlendi. Fethiye, Isparta ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça ilişkin belge ele geçirildi. 16 şüpheliden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, orman işletme şefi M.A, kooperatif başkanı R.G. ve orman muhafaza memuru B.A, nakliye sorumlusu Y.G ile çekici araç şoförleri H.D. ve E. Ç adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A., R.G. ve B.A., tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA YENİ GÖZALTILAR

Devam eden soruşturma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişlerince koordineli yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan raporda, nakliye tezkerelerinde 1 milyon 448 bin 918 metreküp fazla ağaç kesimi, verim yüzdesi hesaplamalarında, orman bakım çalışmalarında, kaçak meşe ağacı kesiminde ve kozalak alımında yapılan usulsüzlükler olmak üzere toplam kamu zararının 2 milyon 138 bin 492 TL olduğu tespit edildi. Soruşturmada 12 şüpheli daha belirlendi.

Kamu zararına neden olan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; orman işletme şefi Ö.B., kooperatif başkanı M.K., orman muhafaza memurları; E.A., V.B., Z.A. ve B.S., traktör şoförü S.S. ile mevsimlik orman işçisi S.B. hakkında Fethiye KOM Grup Amirliği tarafından işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda dosya savcısının talimatı doğrultusunda kooperatif başkanı M.K., firma sahibi M.U. ve orman muhafaza memurları Y.T., B.Ç. ile O.S. gözaltına alındı.

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