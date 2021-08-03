Muğla'da ormanlık alanda onlarca patlamamış torpil bulundu!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Muğla-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş; sıkıştırılmış baruttan yapılmış, güneşle parlayabilecek torpillerden buldular.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Muğla-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş; sıkıştırılmış baruttan yapılmış, güneşle parlayabilecek torpillerden buldular.

TERÖR ŞÜPHESİNİ AKILLARA GETİRDİ

Türkiye'nin bir çok ilinde neredeyse eş zamanlı olarak başlayan yangınların büyük bir saldırı olabileceği düşüncesi söz konusu videonun ardından yeniden hafızalarda yer etti.