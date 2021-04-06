  • BIST 1.421
  • Altın 456,331
  • Dolar 8,1455
  • Euro 9,6545
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya-Fethiye karayolu Urluca mevkisinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (80) yönetimindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Onur Ç. yönetimindeki 48  AEY 134 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dağlı'nın eşi Emine Dağlı (72) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine Dağlı da kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı06 Nisan 2021 Salı 18:40
  • Uğur Erdener 3’üncü kez TMOK başkanı oldu06 Nisan 2021 Salı 16:58
  • 2021'de ilk Van kedileri dünyaya geldi06 Nisan 2021 Salı 14:11
  • Bankacılığı bırakıp köyüne yerleşerek serada çilek üretimi yapmaya başladı06 Nisan 2021 Salı 13:34
  • Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor06 Nisan 2021 Salı 13:12
  • Milyon dolarlık safkan atlar bu hastanede özenle tedavi ediliyor06 Nisan 2021 Salı 11:51
  • Manisa'da Karayollarına ait tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı05 Nisan 2021 Pazartesi 23:09
  • Mısır'da "Firavunların Altın Geçidi" şovunun maliyeti: 10 milyon TL05 Nisan 2021 Pazartesi 22:06
  • Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor05 Nisan 2021 Pazartesi 20:14
  • Maltepe'de paket servis yapan motosiklet otomobile çarptı; 1 yaralı05 Nisan 2021 Pazartesi 19:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti