Muğla'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 12,2 kilogram yağışın düştüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derelerden gelen çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Yağmur sularıyla gelerek plajı kaplayan çöpler, belediye ekiplerince temizlendi. Ekipler botla açılarak deniz yüzeyinde biriken çöpleri de topladı.

Bodrum'da denizin rengi değişti

Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.

Marmaris'te hortum plajda hasara neden oldu

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Çamlı Mahallesi'ndeki İncekum mevkisinde hortum oluştu.

Hortum bölgedeki bazı ağaçları devirdi, İncekum Plajı'ndaki işletmede hasara neden oldu.

Plaj işletmecisi Cemal Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun bir anda oluştuğunu, her şeyin kısa sürede olup bittiğini söyledi.

Hortum anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.