  • BIST 115.823
  • Altın 389,762
  • Dolar 6,8467
  • Euro 7,7665
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Muğla'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Muğla'da sağanak etkili oldu

Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 12,2 kilogram yağışın düştüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derelerden gelen çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Yağmur sularıyla gelerek plajı kaplayan çöpler, belediye ekiplerince temizlendi. Ekipler botla açılarak deniz yüzeyinde biriken çöpleri de topladı.

sahil2.jpg

Bodrum'da denizin rengi değişti
Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.  

sahil3.jpg

Marmaris'te hortum plajda hasara neden oldu
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Çamlı Mahallesi'ndeki İncekum mevkisinde hortum oluştu.

Hortum bölgedeki bazı ağaçları devirdi, İncekum Plajı'ndaki işletmede hasara neden oldu. 

Plaj işletmecisi Cemal Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun bir anda oluştuğunu, her şeyin kısa sürede olup bittiğini söyledi. 

Hortum anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonu'da sarımsak üreticileri güneşe hasret23 Haziran 2020 Salı 11:14
  • Koronavirüsle evler çiçeklendi23 Haziran 2020 Salı 11:14
  • Ağrı'nın mor çiçekleri dağlarda görsel şölen sunuyor23 Haziran 2020 Salı 10:53
  • Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası görüldü23 Haziran 2020 Salı 10:33
  • Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor23 Haziran 2020 Salı 10:33
  • Dünya'ya benzeyen öte gezegenlerde volkanik faaliyet yaygın olabilir23 Haziran 2020 Salı 10:31
  • Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası görüldü23 Haziran 2020 Salı 10:17
  • 'Martı' kullananların tehlikeli yolculuğu23 Haziran 2020 Salı 10:12
  • Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi23 Haziran 2020 Salı 09:07
  • Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi22 Haziran 2020 Pazartesi 21:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti