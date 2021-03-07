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Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkiinde meydana geldi. Soner Genek yönetimindeki 48 YA 927 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şahin Karataş'ın kullandığı 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Feride Genek (27), Ceren Genek (15), Cevat Genek (16), Sinem Genek (11) ve İsmail Genek (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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