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Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sanık, üzücü olayın hastalığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, "Yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim. Başka da söyleyecek sözüm yok." dedi.

Mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Zeynep Şenpınar, ile eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (27) arasında 24 Mayıs 2020'de yaşanan tartışmada bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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