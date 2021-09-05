  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma operasyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'da orman yangınlarından etkilenen Datça Bozburun ve Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, biyoçeşitlilik zarar tespiti ve alanların restorasyonu için çalışma başlattı.
Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma operasyonu

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitlilik zararın tespiti ve alanların restorasyonu için çalışma başlatıldı. Çalışmalar için yangın ekoloji uzmanlarından ve akademisyenlerden bilim ekibi, oluşturuldu. Bakanlık uzmanları, bilim ekibi ile birlikte yangından etkilenen bölgelerde yoğun arazi incelemesi yapıyor.

050920211059220474287.jpg

AĞAÇLARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Bölgeyi temsil edecek şekilde belirlenen 16 istasyonda ve her bir istasyonda 4 gözlem noktasında ayrı ayrı olmak üzere 192 ağacın çevre ve çap ölçümleri ile yanma dereceleri ölçüldü. Yine 192 adet ağacın kozalak kapasitelerinin belirlenmesi için açık ve kapalı kozalakların sayımları yapılarak ve bazı ağaçlardan örnekler alındı. Her gözlem noktasından 3'er noktadan olmak üzere 192 kez kül seviyesi ölçümü yapıldı. Çalışmalara, 360 ağacın ölçümü, kozalak sayımı ve kül ölçümleri tamamlanıncaya kadar devam edileceği belirtildi. Alanda ayrıca yeni sürgün veren 20 farklı tür tespiti yapıldı ve hepsinin ölçümleri yapılarak kayıt altına alındı. Yanan alanlarda yaşayan sürüngenler, memeliler, böcekler ve genel olarak fauna hakkında tespitler yapmak üzere alanda fotokapanlar ve kapanlar kuruldu, incelenmek üzere toprak örnekleri alındı. Yangına maruz kalan alanlar ile zarar görmemiş alanlardan ve bu alanların birleşim yerlerinden çimlendirmek ve gen bankasında ve in-situ (yerinde) habitatlarda devamlılığını sağlamak üzere bölgede küresel ölçekte nesli tehdit ve tehlike altında olan 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

050920211100010473443.jpg
BİLİMSEL KRİTERLERE GÖRE ADIM ATILACAK

Öte yandan bölgede daha önce yangın geçiren alanlar incelendi ve rehabilitasyon süreçleri karşılaştırıldı. Yalnızca dal ve kabuk serme yapılarak kendi haline bırakılan alanların, ağaçlandırma yapılan alanlara göre daha fazla tür çeşitliği barındırdığı ve ağaçların gelişimin daha iyi olduğu görüldü. Bölgede yürütülen çalışmalar ile yangın alanlarında biyolojik çeşitliliğinin ne derecede etkilendiği tespit edilirken, bu alanlarda nasıl bir restorasyon çalışması yapılacağı ortaya konulacak. Bu doğrultuda belirlenen istasyonlarda bilimsel analizler sonucunda alanların yeniden rehabilite edilmesi için ne kadar ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği; hangi alanların tamamen kendi haline bırakılacağı, hangi alanlarda sadece tohumlama yapılacağı ve hangi alanda doğal yapısına uygun türlerle ağaçlandırma yapılacağı belirlenecek. Böylece Bakanlık yetkili olduğu özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında atacağı adımları bilimsel kriterlere göre ortaya koyacak.

'BU ÇALIŞMA TÜRLERİN KAYBOLMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRACAK'

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, yaşanan orman yangınlarının ardından ekiplerin ilk günden beri özel çevre koruma ve doğa sit alanlarında çalıştıklarını belirterek, bölgede yürütülen çalışmaların Türkiye'de ilk kez yapıldığını söyledi. Turan, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa yapılan bu ekolojik restorasyon ve kurtarma operasyonu, türlerin kaybolma riskini ortadan kaldıracak. Ekiplerimiz 360 ağaç üzerinde çalışma yürütmekte. Bölgedeki 52 adet küresel ölçekte nesli tehlike altında olan türlerin tohumlarının toplanmasına yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Bu türler tek ve çok yıllık da olabiliyor. Şu anda mevcut olan zarar görmemiş alanlardan bu tohumlar toplanarak gen bankasında saklıyoruz. Bu çalışmalarda alınan sonuçlar tamamen bilimsel verilere dayalı. Çalışmalarımız yaklaşık 2-3 yıl sürecek. Bu çalışmaların bilimsel bir veriye dayanması çok önemli. Bilim ışığında hareket ediyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan rehabilitasyon çalışması ekolojik kurtarma operasyonu, bize büyük bir deneyim olacak. Bundan sonra küresel ısınmadan kaynaklı bu tür şeylerle karşı karşıya geleceğiz ve buna da artık çok hazırlıklıyız."
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hibrit tohumlu domatesler çürüdü, yerli tohumlular büyüdü05 Eylül 2021 Pazar 12:31
  • İsrail askerleri Batı Şeria’da 5’i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı05 Eylül 2021 Pazar 12:27
  • Karadeniz’de ‘istavrit’ bolluğu; fiyatı yarıya düştü05 Eylül 2021 Pazar 11:40
  • Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta balıkçılar 'Vira Bismillah' diyemedi05 Eylül 2021 Pazar 11:35
  • Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor05 Eylül 2021 Pazar 11:31
  • Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı05 Eylül 2021 Pazar 11:30
  • Sigortalıların toplam hasar tutarı 200 milyon lirayı aştı05 Eylül 2021 Pazar 11:27
  • Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma operasyonu05 Eylül 2021 Pazar 11:24
  • Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı05 Eylül 2021 Pazar 11:03
  • Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor 05 Eylül 2021 Pazar 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti