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Muğla'da yangın: Evler boşaltılıyor, karayolu kapatıldı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık bölgesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor
Muğla'da yangın: Evler boşaltılıyor, karayolu kapatıldı

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

KARA YOLU KAPATILDI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

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