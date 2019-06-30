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Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü.

Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen yeniden yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması nedeniyle ekipler alevlere müdahalede güçlük çekti.

Palamutbükü Camisi'nden, söndürme çalışmalarına yardımcı olunması için yapılan anonsun ardından bölge sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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