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Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Menteşe'deki yangında 25 hektar, Kavaklıdere'deki yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınlarda herhangi bir sabotaj ihtimali yok." dedi.
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan yangınlarda, 29 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanlarda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, söndürme çalışmalarına Muğla'daki ekiplerin yanı sıra Aydın ve Denizli'den gelen takviye ekipler de katıldığını söyledi.

Alevlere 45 arazöz, 200'ün üzerinde orman işçisiyle müdahale edildiğini belirten Yaprak, "Çalışmalara itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Her iki yangın da söndürüldü. Menteşe'deki yangında 25 hektar, Kavaklıdere'deki yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınlarda herhangi bir sabotaj ihtimali yok" dedi.

Yaprak, ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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