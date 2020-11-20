Muğla'ya bu yıl gelen turist sayısı 693 bin 846'ya ulaştı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'ya yılbaşından 15 Kasım'a kadar gelen turist sayısı 693 bin 846 oldu.

Türkiye'nin, 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanı sunuyor.

Tatilcilere, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yine deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"1 Ocak-15 Kasım'da kente gelen turist sayısı 693 bin 846'ya ulaştı. Bunun 309 bin 424'ünü İngilizler oluşturuyor. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası programı turistlerin gelmesinde çok etkili oldu."

"Butik işletmeler ve yat turizmi altın çağını yaşadı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'nın, Türkiye'deki en büyük turizm destinasyonlarından olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde, uygulanan Turizm Sertifikasyon Programı ile önemli sayıda turist ağırlandığını vurgulayan Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Temmuz, ağustos ve eylülde çok verimli bir turizm sezonu geçirdik. Şu dönemde 700 bin kişi azımsanacak bir rakam değil. Ukrayna pazarında 2019'un sayılarını bile geçtik. Özellikle deniz turizminde, Muğla kıyılarında butik işletmeler ve yat turizmi altın çağını yaşadı. Bu Türkiye için büyük bir kazanım. Yeni yerler keşfedildi. Yeni destinasyonlar ortaya çıktı. Türkiye'ye hiç gelmeyen, genellikle yıllardır İspanya, Portekiz ve ABD alışkanlığı olanlar, bu sene Türkiye'ye geldi. "

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise salgına ilişkin uygulanan tedbirlerin herkese güven verdiğini belirterek, "Temmuzda başlayan turizm sezonu, ağustos ve eylülde de salgına rağmen çok iyi geçirildi. Alınan önlemlerle insanlar huzurlu bir tatil geçirdi. Yatlar, salgından dolayı rağbet gördü. Kişiye özel turlar ve araç kiralamada da çok güzel dönem yaşadı." ifadelerini kullandı.