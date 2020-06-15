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Muhakkik ne demek?

Devlet kademelerinde sıklıkla duyulan bir kelime olan muhakkilik son olarak Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü’nün Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunması ile tekrar oraya çıktı. Peki Muhakkik ne demek?
Muhakkik ne demek?

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, muhakkik’lik uygulamasına son verilmesi önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.  Peki, Muhakkik ne demek? gelin birlikte bakalım.

Muhakkik, devlet müesseselerinde belli bir konuda inceleme ve araştırma yapmakla vazifelendirilen kişi.

Muhakkik, inceleme yaptığı konu çerçevesinde kendisini görevlendiren amirin tüm yetkilerine sahiptir ve soruşturmayı o makam adına yapar. Soruşturmanın bitiminde topladığı ifade ve delillere göre inceleme ve kanaatlerini bir rapor düzenleyerek vazifeyi veren makama sunar.

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