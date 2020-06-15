Muhakkik ne demek?

Devlet kademelerinde sıklıkla duyulan bir kelime olan muhakkilik son olarak Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü’nün Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunması ile tekrar oraya çıktı. Peki Muhakkik ne demek?