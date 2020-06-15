Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, muhakkik’lik uygulamasına son verilmesi önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Peki, Muhakkik ne demek? gelin birlikte bakalım.
Muhakkik, devlet müesseselerinde belli bir konuda inceleme ve araştırma yapmakla vazifelendirilen kişi.
Muhakkik, inceleme yaptığı konu çerçevesinde kendisini görevlendiren amirin tüm yetkilerine sahiptir ve soruşturmayı o makam adına yapar. Soruşturmanın bitiminde topladığı ifade ve delillere göre inceleme ve kanaatlerini bir rapor düzenleyerek vazifeyi veren makama sunar.
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