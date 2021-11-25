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Muhalefet partileri ekonomik hareketliliği değerlendirmek üzere toplandı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik hareketliği değerlendirmek, çözüm önerileri sunmak amacıyla bir araya geldi.
Muhalefet partileri ekonomik hareketliliği değerlendirmek üzere toplandı

TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleşen Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na 4 siyasi partinin ekonomi kurmayları katıldı. Basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıya, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota katıldı. Belli aralıklarla yapılacak toplantılar için DEVA ve Saadet Partisi'ne de davet gönderildiği, Saadet Partisi'nin kabul ettiği ve ikinci toplantıya katılacağı öğrenildi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıların ilkini gerçekleştirdiklerini ve devam edeceğini söylerken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da toplantılar bittikten sonra ortak bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

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