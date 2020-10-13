Muhalefetin hobi bahçesi görüşü ne? İşte İyi Parti'nin hobi bahçesi teklifine şerhi

Muhalefet partileri, hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme hakkında ne düşünüyor? Hobi bahçelerinin yıkılmasına muhalefet ne diyor? İşte İyi Parti'nin hobi bahçesi şerhi:

Muhalefet partileri, hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme hakkında ne düşünüyor? Hobi bahçelerinin yıkılmasına muhalefet ne diyor? Yani özetle muhalefetin hobi bahçesi görüşü ne? Bu soruların cevaplarını, sözkonusu yasa teklifi üzerine ilgili Meclis Komisyonu’nda yapılmış görüşmelerin yansıdığı Meclis tutanaklarında bulmak mümkün. İşte İyi Parti'nin hobi bahçesi şerhi :

Hükümet’in hazırladığı ve Meclis’te ilgili komisyonda kabul edilen kanun teklifinin 24 ve 25. maddeleri hobi bahçeleri üzerindeki izinsiz yapılara önce cezai işlem ardından yıkım öngörüyor. Süreci takip işlemleri de belediyelerden alınıp Valiliklere ve ilgili bakanlıklara veriliyor.

Hobi bahçeleri yıkılacak mı:

Şimdi Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olan kanun teklifi hobi bahçelerinin yıkım kararı olarak değerlendirilirken, muhalefetin bu konudaki görüşü merak ediliyordu.

Muhalefet partileri, hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme hakkında ne düşünüyor? Hobi bahçelerinin yıkılmasına muhalefet ne diyor? Bu soruların cevaplarını, sözkonusu yasa teklifi üzerine ilgili Meclis Komisyonu’nda yapılmış görüşmelerin yansıdığı Meclis tutanaklarında bulmak mümkün.

İŞTE O TEKLİF

Komisyon tutanağında teklifle ilgili tüm detaylar bulunuyor.

Teklifin tümü, gerekçeleri ve muhalefetin maddeler üzerine görüşleri ve şerhleri tutanakta tüm ayrıntıları ile yer alıyor.

İŞTE MUHALEFETİN GÖRÜŞÜ

Örneğin İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ’ın hobi bahçelerinin yıkımı konusundaki şerhleri hayli dikkat çekiyor.

İyi Parti’nin hobi bahçeleriyle ilgili görüşünü de yansıtan şerhte Altıntaş ile Ataş, teklifin bazı maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hobi bahçelerine ilişkin şunları kaydediyor:

“Teklifin 25. Maddesi tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükleri içermektedir. Bu maddenin teklif nedeni, kamuoyunda ‘hobi bahçesi’ olarak adlandırılan yapıların yıkılması yönünde olarak düşünülmektedir. Fakat tarım arazilerinin tarım dışı kullanılması, yıllarda devletin göz yumması sonucu ortaya çıkmıştır. Vatandaşın tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek için veya hobi bahçesinin müştemilatı olarak kurdukları yapılar bu kapsama girmektedir. Ayrıca bu yapılar milli servettir. Kaldı ki bu teklif maddesinin öngördüğü gibi, bu yapılar yıkıldıktan sonra arazinin tekrar eskisi gibi tarım yapılabilir hale getirilmesi her zaman mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu teklif maddesinin kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanmış olan yapılar için uygulanmaması daha uygundur. Bu maddenin muhatabı olan vatandaşlar ile devletin sulh yoluna gitmesini doğru bir adım olarak görüyoruz.”

İyi Partili komisyon üyeleri, muhalefet şerhlerinde genel değerlendirme yaparken hobi bahçeleriyle ilgili şu tespitlerde bulunuyor:

“Bir diğer önemli konu ise kamuoyunda hobi bahçeleri olarak bilinen tarım arazilerindeki ruhsatsız yapılardır. Her ne kadar basında ve kamuoyunda bu teklif hobi bahçeleri teklifi olarak adlandırılsa da teklif içerisinde tarım arazilerinin kullanımına yönelik genel bir uygulama düşünülmüş; bunun içerisine tarımsal amaçlı olan veya olmayan bütün yapılar dahil edilmiştir. Belli ki denetimlerde ciddi aksaklıklar olmuş ki bu konuda düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş. Ancak bugüne kadar yapılan ve tarımsal amaçlı kullanılan yapıların da yıkılması vatandaşlarımız açısından bir mağduriyet doğuracaktır.

Ayrıca bu yıkım işlemi büyük bir milli servet kaybına da yol açacaktır. Hayvancılık amacıyla yapılmış ya da bağcılık yapan bir vatandaşımızın ihtiyacına yönelik yapılmış bir bağ evi ya da malzemelerini koyabileceği bir depo bundan farklı tutulabilir; Yapı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup olmamasına bakılabilir veya insanların kayıt ettirmesi gibi bir çözüm getirilebilir. Gelinen noktada daha çok devletin göz yummasının etkisi vardır. Ayrıca belirtilmek gerekir ki hobi bahçeleri toplumsal bir ihtiyacın ürünüdür. Şehrin kalabalığında ve apartmanlarda yaşayan insanlar bir bahçeyle ilişkili olmak istiyorlar. Bu gayet tabi bir durumdur.”

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