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Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı

YALOVA’da yaşadığı evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi, Yalova Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü.
Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni'nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü alimin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabuni’nin vefatı, yakın çevresini üzüntüye boğdu. Yalova'daki evinde hayata gözlerini yuman Muhammed Ali es- Sabuni'nin cenazesi, yarın  Fatih Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUHAMMED ALİ eS- SABUNİ KİMDİR?

1 Ocak 1930 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra İslam hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer’i yargı bölümünde ihtisasını tamamladı. Sabuni, ardından ülkesi Suriye’ye dönerek 8 yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan’a göç ederek Mekke- i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve Şeriat Fakültesi’nde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu’l- Kura Üniversitesi’nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sabuni, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, ‘Safvetü’t-Tefâsir,  Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)’ yer aldı.

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