Muhammed Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde, gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Çıkartıldığı mahkemede vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Diyanet İşleri Başkanlığı, gıyabi cenaze namazı kıldırılacağını açıkladı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle tüm Türkiye genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.