  • BIST 92.250
  • Altın 253,512
  • Dolar 5,8690
  • Euro 6,5917
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Muhammed Mursi Kahire'de defnedildi

Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.
Muhammed Mursi Kahire'de defnedildi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi, Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00'te Kahire'de defnedildi. 

Alınan bilgiye göre, Muhammed Mursi'nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler'in (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Yerel saatle 05.00'te gerçekleştirilen define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. 

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mursi'nin son sözleri18 Haziran 2019 Salı 05:27
  • Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti18 Haziran 2019 Salı 05:25
  • Şule Çet'in 20'nci katından düşerek hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 20:30
  • Dayakçı kocaya ders gibi ceza!17 Haziran 2019 Pazartesi 17:30
  • AK Parti'den 19 maddelik MEB kanun teklifi17 Haziran 2019 Pazartesi 16:02
  • Binali Yıldırım, kaza yapan motosikletliye yardım etti17 Haziran 2019 Pazartesi 15:58
  • Oğlunu o halde görünce dayanamadı...17 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
  • İş vaadiyle kandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
  • Yunanistan ile ikinci görüşme 17-21 Haziran’da17 Haziran 2019 Pazartesi 14:30
  • F-35'lerin üreticisinden Türkiye açıklaması17 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti