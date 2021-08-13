Muharrem Ayı ve Önemi               

Muharrem ayı savaşların ve kavgaların yasaklandığı hürmetli aylardan biridir. Allah’a saygı ve hürmetin ibadet ve itaatin çoğaltılması haramlardan sakınılması insanlar arasında barışın hâkim olması gereken bu aylarda eşhurul hurum yani haram aylar, hürmetli aylar denir. Bu aylar zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Hz Adem (A.S) dan beri yaşanan bir çok tarihi hadiseler ve olaylar muharrem ayında aşure gününde meydana gelmiştir. Hz Peygamber Efendimiz aşure gününe rastladığında oruç tutmuş Sahabe-i Kirama ve ailesine oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Bir hadisi şerifte Ramazan orucundan başka en faziletli oruç Allah’ın şereflendirdiği Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece kılınan namazdır buyurmuştur. Bir başka hadislerinde ise Muharrem ayının 10 uncu günü olan aşure gününün faziletini anlatıp şöyle buyurmuştur. Aşure günü tutulan oruç geçmiş senenin günahlarına kefaret olur.

Ancak başka dinlerde ve anlayışlarda da aşure orucu olduğundan onlara benzememek açısından bir gün evvelinde ve bir günün sonrasında oruç tutmak daha faziletlidir. Bu yıl Muharrem ayı 18 Ağustos Çarşamba günü aşure günü olarak denk gelmektedir. Peygamber Efendimiz bu aya çok önem vermiş ve ümmetine de bu aya önem vermesini istemiştir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, tövbe ve istiğfar etmek, Allah’a kulluk vazifemizi daha iyi şekilde yerine getirmemiz gerekmektedir.

Muharrem ayı içerisinde birçok hadise meydana gelmiştir. Bunlardan Peygamber Efendimizin torunları Hz Hüseyin bu ayda şehit olmuştur, Allahu Teâla birçok tövbe ve duaları bu ayda kabul etmiştir. Hz Âdem’in tövbesi kabul olması, Hz Nuh’un tufandan kurtulması, Hz Yunus’un balığın karnından çıkması, Hz İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hz Yakub’un oğlu Hz Yusuf’a kavuşması, Hz Yusuf’un kuyudan çıkması Hz Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması, Hz Musa’nın kızıl denizi geçmesi, Hz İsa’nın doğumu ve ölümünden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması aşure günü olmuştur.

Bu ay Müslümanlar için bu ay tövbe ve istiğfar etmek için ve içerisinde bulunduğumuz musibetleri def etmek için Allah’a sığınmalıyız. Bilmeliyiz ki her ay önemli olduğu gibi bu ayda da istiğfar için önem arz etmektedir. Muharrem ayı tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. İslam dan önceki semavi dinlerce de değerli bir zaman dilimi olarak kabul edilmiştir. İslam tarihi açısından da önem arz eden bu ayda da Hz Peygamber(S.A.V) özellikle bu ayın aşure günü diye adlandırılan 10 uncu gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Muharrem ayı İslam kültür tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil etmektedir. Bu ayın önemi içinde meydan gelmiş olan önemli olaylardan kaynaklanmaktadır.

Bütün Müslümanlara düşen görev tarihin güzelliklerini yaşadığımız dönemin şartları içinde yeniden yaşamaya gayret göstermek yanlış ve üzücü örneklerden ibret alarak onların tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Bizlerde ders niteliğinde örnekler çıkartarak iyi bir Müslüman olmalıyız. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız. Allah’ın razı olacağı kullarından olmak dileği ile.

