  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Muharrem ayına özel etkinlik

Mamak belediyesi tarafından Hz. Hüseyin’i Anma ve Mah-ı Muharrem Aşure Programı düzenlendi. 
Muharrem ayına özel etkinlik

Mamak Belediyesi bünyesinde Kartaltepe Parkı’nda gerçekleştirilen Mah-ı Muharrem ayı anma etkinliğine katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zulmedenlerin iyi anılmayacağını söyledi ve birlik, beraberlik mesajları verdi.  Anma etkinliğine Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Alevi- Bektaşi kanaat önderleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

foto-(13)-007.jpeg

Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum

Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel sembolünün Aşure Günü olduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bu önemli günün manevi havasında Mamaklı hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, şahadetlerinin seneyi devriyesinde başta Hz. Hüseyin olmak üzere, tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure programı vesilesiyle bizleri gönül sofralarında buluşturan Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

foto-(6)-034.jpeg

Kardeşlik bu topraklarda kıyamete kadar yaşayacak

Kerbela Olayı’nın insanlığa karşı yapılmış bir zulüm olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hak için adalet için şehit olunan bu yolda bizlerde bunun sızısını bugün yine aynı duygularla hissediyoruz. Bu tarih, bu medeniyet ve bunlarla beraber hep birlikte inşaa ettiğimiz geleceğin hepsi bizimdir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz beraberiz ve kardeşiz. Biz bir elin parmaklarıyız bu kardeşlik bu topraklarda kıyamete kadar yaşayacak inşallah” dedi. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen Köse, “Aşure günü bereketin timsali olan ve içerisinde birçok manayı taşıyan önemli bir gündür. Bugün Kerbela’dan çıkardığımız dersle daha çok anlayış ve çok derin bir feraset göstermeliyiz. Her türlü kutuplaşmayı bir kenara bırakarak gönüllerimizi açmalı ve kardeşçe daha çok kenetlenmeliyiz diye konuştu. Etkinlik konser ve semah gösterileriyle son buldu. 

foto-(2)-045.jpeg


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut'ta Prof.Dr. Haydar Baş Parkı Açıldı20 Ağustos 2021 Cuma 02:30
  • Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.Yılına Özel Kent Gezisi20 Ağustos 2021 Cuma 02:00
  • 2 yılda 1500 kişi iş sahibi oldu 20 Ağustos 2021 Cuma 01:15
  • Cüzdanı bulununca çok mutlu oldu20 Ağustos 2021 Cuma 01:00
  • 35 meydanda ücretsiz internet20 Ağustos 2021 Cuma 00:30
  • 350 çocuk sünnet oluyor20 Ağustos 2021 Cuma 00:15
  • Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 02:15
  • Pursaklar’daki yatırımları incelediler19 Ağustos 2021 Perşembe 02:00
  • ‘Alo çöp’ gece gündüz görevde19 Ağustos 2021 Perşembe 01:45
  • Kahramankazan Belediyesi İstekleri dinliyor19 Ağustos 2021 Perşembe 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti