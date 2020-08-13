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Muharrem İnce açıkladı: Bin günde memleket hareketi başlattı

CHP'den ayrılarak parti kuracağı haberleriyle gündemde olan Muharrem İnce Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İktidara ve CHP yönetimine yüklenen Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Bin Günde Memleket hareketi başlattığını duyurdu.
Muharrem İnce açıkladı: Bin günde memleket hareketi başlattı

CHP'den ayrılarak parti kuracağı haberleriyle gündemde olan Muharrem İnce Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "bin günde memleket" hareketi başlattığını duyurdu.

İnce CHP'de mi kalacak, yeni parti mi kuracak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını mı açıklayacak? 

Tüm bu soruların cevap bulması beklenen basın toplantısının başında İnce, AK Parti iktidarına yüklendi.

İnce ardından CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'de hem iktidar hem de muhalefet sorunu vardır.

Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne de tek adam muhalefeti çözer.

CHP'den ayrılsam bile bölmek için değil kurtarmak için ayrılırım.

CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AK Parti çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek.

Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti. 

BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ

Bugün başlattığımız hareketin adı bin günde memleket hareketidir.

Bin günde memleket hareketini 4 Eylül'de başlatıyoruz.

Bin Günde Memleket Hareketi'nin ekibi hazır, yola çıkıyoruz.

Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir.

Cumhur İttifakına gitmeyeceğim, Millet ittifakının içindeyim, bölmüş olmuyorum.

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CHP yönetimine yönelik muhalif çıkışlarıyla bilinen Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı haberleri çıkmıştı.İnce bu haberleri yalanlarken "Parti kurmayacağım Anadolu'yu gezeceğim" demişti. 

 

 

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