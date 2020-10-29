  • BIST 1.127
  • Altın 498,592
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Muharrem İnce: (CHP)Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde Demirören Haber Ajansı (DHA)'na açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce: (CHP)Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz

Muharrem İnce, “Ekibimiz; yarın herkes kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. 3 arkadaşımız ailesinde Kovid çıktığı için onlar kendilerinde olmasa da bizim ve kendi güvenlikleri için gelmediler. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" dedi.
 

“BÖYLE BİR ORTAMDA MUHALEFETİN OYLARININ YÜZDE 70'LEREDE OLMASI LAZIM"

Muharrem İnce, manifestosu konusunda ise, “Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor, ekonomimiz alarm veriyor, döviz aldı başını gidiyor. İnsanlar, gençler işsiz, emekliler geçinemiyor. Türkiye'de iktidar sorunlara çare olamıyor. Ama bunun yanında da Türkiye'ye umut olamayan bir muhalefet var. Umutları yeşertemiyor, umutları yükseltemiyor. İnsanlara güven veremiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin oylarının yüzde 70'lerede olması lazım. Oysa çok çok aşağılarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Türkiye'ye memleket hareketi olarak, bu memleketin eline taşın altına sokan evlatları olarak, rahatını bozan insanları olarak hep birlikte bir üçüncü yol, bir seçenek sunmak istiyoruz milletimize. Yarın açıklamamız ve kadromuzu tanıtacağız" diye konuştu. 


 

“MİLLET İTTİFAKININ İÇİNDEYİZ AMA BİZ BİR SİYASİ PARTİNİN YOLA ÇIKARKEN İTTİFAKLA YOLA ÇIKMAMASINI SAVUNUYORUZ"

CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirileri konusunda ise İnce, “Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz. Kendi gücüne güvenmelidir, 'Ben tek başıma 50+1 alacağım' diye yola çıkmalıdır. İttifaklar ise seçime 2 ay kala yapılacak olan işlerdir. Seçim daha ortada yokken 2-3 yıl öncesinden ittifaklarla yola çıkarsanız kendi siyasi partinizin gücünü zayıflatırsınız. Kendine güvenmeyen bir yapının işidir bu. Kendine güvenen, öz güveni yüksek bir yapı 'ben 50+1 alacağım' diye çıkar. Biz üçüncü bir yol olarak '50+1 ila yapılabilir bu iş' diyoruz, bizim iddiamız bu. Seçime yakın, anketleri var, saha çalışması var, sokağı var, ittifaklar kurarsınız o ayrı mesele. Ama bugünden ittifakla yola çıkılmaz. O sonraki işlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tavsiyem budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etmelidir; biz tek başımıza 50+1'i alacağız. Bütün siyasi partiler böyle yola çıkmalıdır ki, hele hele ana muhalefet partisi CHP'nin temel işlevi olmalıdır bu. Zaten mantalite hatası buradan kaynaklanıyor" diye konuştu. 


 

“KİMİSİ AZERBAYCAN'A TAM DESTEK OLAMIYOR, KİMİSİ 'ATATÜRK' DİYEMİYOR"

Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek “Şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor kararsızlar birinci parti Türkiye'de yüzde 36. Böyle bir şey olabilir mi? Demek insanlar umut bulamıyorlar bir yerde. Ana muhalefet partisinin oyları CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın. Türkiye'de yönetilmiyor, CHP'de yönetilmiyor ne yazık ki? Savuruluyor yani, iktidar da savruluyor, muhalefet de savruluyor. Biz Türkiye'ye bir üçüncü yol, üçüncü seçenek sunuyoruz. Türkiye bir anda kendisini seçimin ortasında bulabilir, sürüklenebilir seçime" dedi.


 

MUSTAFA SARIGÜL'LE DİRSEK TEMASIMIZ YOK 

İnce, Mustafa Sarıgül konusunda ise, “Biz Memleket hareketi olarak, ben hariç arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bir kamu görevinde, seçimle gelmiş bir kamu görevinde belediye başkanı, milletvekili, eski milletvekili değiller. Arkadaşlarım bu memlekete sevdalı, vatansever, yurtsever insanlar. Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu. 

İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ise, “Kısmet, bakalım" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız27 Ekim 2020 Salı 14:16
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak27 Ekim 2020 Salı 13:19
  • TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü27 Ekim 2020 Salı 12:54
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti26 Ekim 2020 Pazartesi 16:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda sosyal adalet var25 Ekim 2020 Pazar 15:40
  • Bakan Çavuşoğlu: Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi25 Ekim 2020 Pazar 13:06
  • TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor25 Ekim 2020 Pazar 13:05
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a tepki: Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz25 Ekim 2020 Pazar 13:04
  • CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi25 Ekim 2020 Pazar 12:55
  • Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir23 Ekim 2020 Cuma 22:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti