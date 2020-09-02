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Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP üyesi: Burası bakkal değil

Yalova'da, CHP'li Muharrem İnce hakkında Merkez Disiplin Kurulu'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip, suç duyurusunda bulunan parti üyesi Niyazi Şahin (62), "Burası bakkal dükkanı değil." dedi.
Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP üyesi: Burası bakkal değil

Yalova İl Başkanlığı'nda daha önce Disiplin Kurulu üyeliği, il yöneticiliği ve kurultay delegeliği yapan Niyazi Şahin, CHP'li Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta Ankara'da yaptığı açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu'na suç duyurusunda bulundu. Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların partiye zarar verdiğini savunarak, ihraç edilmesi için Merkez İlçe Başkanlığı'na dilekçe verdiğini belirten Şahin, kısa süre içinde Disiplin Kurulu'nun dilekçeye cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 48 senedir CHP'ye hizmet ettiğini, dönem dönem Muharrem İnce ile birlikte çalıştığını da belirten Niyazi Şahin, "Muharrem beyin ulusal basına yaptığı açıklamadan sonra yapılan açıklamanın partiye zarar verdiğine inandığımdan dolayı gittim, hakkında disiplin suçu işlediğinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını bekliyorum" diye konuştu. 

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'PARTİ SUÇU İŞLEMEKTEDİR'

Yaptığı açıklamaların tamamına hitaben dilekçe yazdığını dile getiren Şahin, "Ayın 13'ünde yaptığı açıklamanın tamamı için suç duyurusunda bulundum. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Kimden izin almış da öyle bir açıklama gereği duymuş? Kendi kafasına göre herkes açıklama yapabilir ama öyle bir harekette bulunuyorsa Genel Merkez'e müracaatta bulunması gerekirdi ya da partiden istifa edip memleketi mi gezecekti, ne yapacaksa ondan sonra yapacaktı. Senelerce Muharrem İnce ile beraber çalıştık. Muharrem İnce'ye oy da verdim. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir. Parti suçu işlemektedir" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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