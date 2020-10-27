  • BIST 1.154
  • Altın 497,876
  • Dolar 8,1252
  • Euro 9,6078
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söyledi. İnce, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu söyledi.
Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız

'100 Günde Memleket Hareketi'ni başlatan ve il il gezmeye devam eden Muharrem İnce, Ankara'da DHA'ya açıklama yaptı. İnce, Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak önce 'biz kimiz ne istiyoruz'u anlatacaklarını belirterek, "Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir, çok iyi peynir yapan bir köylü de olabilir, çok iyi örgü ören birisi de olabilir, çok iyi hayvan besleyen birisi de olabilir, çok iyi bir doktor da olabilir. Ama bu ülkenin yetenekli evlatları var. Bunlar harcanıyor ne yazık ki. Biz bu ülkede bu insanların geleceğe huzurla, güvenle bakmaları için yeteneklerini değerlendirmelerini istiyoruz. Ve 'rahatını bozan insanlar' olarak bu ülkenin iyi okullarında okumuş, daha önce siyasetle pek uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte ne istiyoruz, nasıl yapacağız, neyi yapacağız onları açıklayacağız" dedi.

'YILBAŞINI BULMAZ AÇIKLARIZ'

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu: Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi25 Ekim 2020 Pazar 13:06
  • TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor25 Ekim 2020 Pazar 13:05
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a tepki: Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz25 Ekim 2020 Pazar 13:04
  • CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi25 Ekim 2020 Pazar 12:55
  • Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir23 Ekim 2020 Cuma 22:50
  • Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü22 Ekim 2020 Perşembe 13:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı20 Ekim 2020 Salı 14:36
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askıda Ekmek Kampanyası paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir20 Ekim 2020 Salı 11:05
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye'nin diplomasi birikimini harekete geçirin20 Ekim 2020 Salı 11:05
  • Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı20 Ekim 2020 Salı 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti