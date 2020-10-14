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Muharrem İnce; Kars kaşarı Fransız peynirlerine beş çeker

CHP üyesi Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin ülke genelinde başlattığı 'Memleket Hareketi' programı kapsamında Kars’a gelerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Muharrem İnce; Kars kaşarı Fransız peynirlerine beş çeker

İnce bir bal ve kaşar peyniri satan işyerine girdi ve meşhur Kars kaşarının tadına baktı. İnce, "Türkiye’nin neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Türkiye’nin üretmeye, tasarıma ve markaya ihtiyacı var. Yani bu Kars'ın kaşarı Fransız peynirlerinden daha mı kötü? Onlara beş çeker. İşte bunu dünya markası yapmamız lazım" diye konuştu.

'KARS’A 36 PLAKADA DENK GELDİK'

İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularıyla birlikte Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ettiklerini ve büyük bir tesadüf ki 36 olan Kars’ın plakasında gezdikleri il sayısının da 36 olduğunu belirtti.

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