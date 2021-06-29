  • BIST 1.372
  • Altın 494,854
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Muharrem İnce, Muğla'da esnafı ziyaret etti

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
Muharrem İnce, Muğla'da esnafı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Karayolu ile Menteşe'nin Yeşilyurt bölgesine gelen İnce,  burada parti otobüsüne binerek Menteşe ilçe merkezine hareket etti. Menteşe'de partililer tarafından karşılanan İnce, otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, eşi Ülkü İnce ve partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek ile Emirbeyazıt Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. İnce, kendisine midye ikram eden esnaf Şeyhmus Albayrak'a, 'Hak geçmesin' diyerek 100 lira takdim etti.

'DÜNYA SABIR ÖDÜLÜNÜ ONA VERDİM'

Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından İsmet Çatak Caddesi üzerindeki partisinin Muğla İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Parti binası önüne kurulan platforma konuşma yapmak için çıkan İnce, yanında bulunan eşi Ülkü İnce'nin sıcaktan etkilenmemesi için gölge bir yere geçmesini istedi. İnce, "Dünya sabır ödülünü ona verdim' diyerek, eşine övgü yağdırırken, partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek'e dönerek, "Sen mecbursun burada durmaya diyerek" espri yaptı.

Türkiye'nin en kalabalık mitinglerini yapacaklarını belirten İnce, "Şimdilik açılışlar gerçekleştiriyoruz. Muğla dediğimizde deniz, kum, güneş, aromatik bitkiler, organik gıdalar ve madenler gelir. Bir de aklımıza Çökertme gelir. Son günlerdeki haberler Çökertme ile ilgili değil, çökmeyle ilgili. Otele, marinaya, mafyanın çökmesi gibi. Birinci sözüm Muğla'yı mafyadan kurtaracağız. Muğla çökmeyle değil, Çökertme'yle anılacak" dedi. Muharrem İnce, daha sonra esnaf ziyaretleri için Marmaris ilçesine hareket etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 18 yaşında mahalle muhtarı seçildi07 Haziran 2021 Pazartesi 20:41
  • 'TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız'07 Haziran 2021 Pazartesi 13:29
  • Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz02 Haziran 2021 Çarşamba 23:32
  • HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı02 Haziran 2021 Çarşamba 15:15
  • TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla27 Mayıs 2021 Perşembe 13:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasada uzlaşma olmazsa milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız27 Mayıs 2021 Perşembe 12:55
  • AK Parti'li Çelik: Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir27 Mayıs 2021 Perşembe 11:03
  • Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür25 Mayıs 2021 Salı 15:01
  • Bakan Dönmez'den 'doğal gaz çalışmaları' açıklaması: Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
  • Bakan Karaismailoğlu: 2023'te demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti