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Muhasebe büroları için Kovid-19 önlemleri devrede

TÜRMOB tarafından mali müşavirler arasında Kovid-19 vakalarının yoğun şekilde görülmesi üzerine belirlenen önlemlere göre, muhasebe bürolarına evrak teslimi için önceden telefonla bilgi verilecek ve evraklar kapıdan ya da kargoyla teslim edilecek.
Muhasebe büroları için Kovid-19 önlemleri devrede

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mali müşavirler arasında hızla yayılması üzerine, muhasebe bürolarında uyulması gereken önlemleri belirledi. Bu kapsamda, söz konusu bürolara evrak teslimi için önceden telefonla bilgi verilecek ve evraklar kapıdan ya da kargoyla teslim edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜRMOB tarafından mali müşavirlik bürolarına gönderilen yazıda, Kovid-19 sürecinin ülkede mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini ortaya koyduğu belirtildi.

Yazıda, kamu finansmanının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin mali müşavirlerin sundukları hizmetlere bağlı olduğuna dikkati çekilerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin sessiz savaşçıları olan mali müşavirler, maalesef salgınla mücadelede ciddi kayıplar vermektedir. Her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle artık bazı tedbirlerin sıkı şekilde hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Meslek mensupları arasında vakalar artıyor"
Ülke genelinde son günlerde hasta sayılarının hızla arttığına ve özellikle meslek mensupları arasında Kovid-19 vakalarının çok fazla görüldüğüne işaret edilen yazıda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Meslek mensupları, bu süreçte işletmelerin, kamu kurumlarının hep yanında oldu, sessiz sedasız her çıkan yeni uygulamayı sorunsuz şekilde başarıyla uyguladı. Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Fonu ödemeleri, pandemi kredileri, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, beyan ve bildirimler gibi uygulamalarda işletmelerin mağdur olmaması adına iş ve işlemler, hızlı ve etkili biçimde tamamlandı. Müşterilerimizin iş ve işlemlerini yapabilmemiz ve onların yanında olabilmemiz, meslek mensuplarımızın ve büro çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmemize ve olası bulaş riskini kontrol altına alabilmemize bağlıdır. Bunun için teması en alt seviyeye indirmemiz ve tedbirlere uymamız gerekmektedir."

"İşler telefonla halledilecek"
Yazıda, mali müşavirlik bürolarında salgına karşı uyulması gereken önlemler de şöyle sıralandı:

- Mali müşavirlik bürolarına ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Her ayın 10'uncu gününe kadar evrakların muhasebe bürolarına teslim edilmesi gerekiyor. Olası bir bulaş durumunda iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde bitirilmesi, son tarih beklenmeden beyanname ve bildirgelerin verilmesi açısından önem taşıyor.

- Bürolarda iş görüşmeleri telefonla bilgi verilerek ve randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

- Muhasebe bürolarına evrak teslimi için önceden telefonla bilgi verilecek ve evraklar kapıdan ya da kargoyla teslim edilecek.

- Bürolarda bu dönemde içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak.

- Muhasebe bürolarına gelinmesini gerektirmeyen işler online veya telefonla gerçekleştirilecek.

- Bürolara gelenler ve burada çalışanlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak zorunda olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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