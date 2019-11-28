Mühendislikte 'inovasyon ve girişimcilik' atağı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilim ve teknoloji alanında yürütülen iş birliği kapsamında, mühendislik alanında inovasyon ve girişimciliğin teşviki amacıyla proje çağrısına çıkıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülen "Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı" çerçevesinde mühendislik alanında inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla proje çağrısına çıkıldı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilim ve teknoloji alanında yürütülen iş birliği kapsamında, toplam büyüklüğü 56 milyon sterlin olan ve 2021'e kadar devam edecek Katip Çelebi-Newton Fonu projeleri TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK ile Birleşik Krallık'taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasındaki Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrılarının ikincisi açıldı.

Stratejik bağlantıların kalitesinin yükseltilmesini, mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvikini amaçlayan programla, mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması, uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılması hedefleniyor.

Çağrı kapsamında sunulacak projelerde, mühendislik müfredatındaki sanayi girdisinin geliştirilmesiyle üniversitelerdeki pratik mühendislik becerileri kalitesi ve öğreniminin artırılması, yetenek hattının geliştirilmesi, gelişen veya gelişmiş sektörlerde girişimciliğin teşvik edilmesi planlanıyor.

Üniversitelerde, sanayi ve akademi arasında kapasite artırımı için mühendislik araştırması ve bilgi paylaşımında yeni ortaklıklar geliştirilmesi öngörülüyor. İkili iş birliklerinin güçlendirilmesi yoluyla mühendislik araştırma ve geliştirmesiyle küresel ya da ülke özelinde ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarının çözümünü amaçlayan, derin, stratejik ve ikili akademi-sanayi ortaklıklarının oluşturulması da çağrının hedefleri arasında yer alıyor.

İki ülke arasında paylaşım artacak

Çağrıyla Türkiye-Birleşik Krallık yenilik sistemlerindeki aktörler arasında birlikteliği daha da artırmak ve derinleştirmek için sanayi-akademi ara yüzlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, daha geniş paylaşım amacıyla farklı sanayi-akademi birliktelik modellerinin ortaya çıkarılması hedefler arasında bulunuyor.

Çağrı için proje başvurularının 10 Ocak 2020'ye kadar eş zamanlı olarak TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering'e çevrimiçi yapılması gerekiyor.

Proje yürütücüsünün Türkiye'den bir üniversite olması şartlar arasında yer alıyor. Türkiye'den en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık'tan da en az bir yükseköğretim kurumuyla iş birliği şartı bulunuyor.

Başvuru sonuçları iki kurumun internet sayfalarından aynı anda yayımlanacak.