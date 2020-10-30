  • BIST 1.112
  • Altın 501,754
  • Dolar 8,3022
  • Euro 9,6900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

'Muhittin Böcek'in bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel seyrinin iyiye gittiği ancak enfeksiyon nedeniyle durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
'Muhittin Böcek'in bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.

Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı. Genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

54 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı30 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK'ün sadece ceza veren bir kurum olarak görülmesine karşıyız30 Ekim 2020 Cuma 12:48
  • Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem30 Ekim 2020 Cuma 12:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu30 Ekim 2020 Cuma 12:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camisi inşaatının ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım30 Ekim 2020 Cuma 12:46
  • Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 13 yıl geçti30 Ekim 2020 Cuma 11:48
  • Gülistan Doku için baraj gölünün yarısı tarandı; 16 günde 150 saat dalış yapıldı30 Ekim 2020 Cuma 11:29
  • Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu30 Ekim 2020 Cuma 11:28
  • Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi30 Ekim 2020 Cuma 11:26
  • İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti30 Ekim 2020 Cuma 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti