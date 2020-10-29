  • BIST 1.127
  • Altın 499,123
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 20 °C
»

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, "Son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlendiği" açıklandı.
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Bununla birlikte son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlenmekte, tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. 

53 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor29 Ekim 2020 Perşembe 15:04
  • Marmaray 7 yaşında29 Ekim 2020 Perşembe 15:02
  • 'Asrın Projesi' Marmaray 7 yaşında29 Ekim 2020 Perşembe 14:56
  • Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı29 Ekim 2020 Perşembe 14:34
  • Sakarya'da kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu29 Ekim 2020 Perşembe 14:33
  • Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı29 Ekim 2020 Perşembe 14:32
  • Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün kardeşi: Şoförü canını kurtardı29 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti29 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Bursa'da deredeki balıkların telef olmasının nedeni belli oldu29 Ekim 2020 Perşembe 14:29
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin’in Uygur politikaları din özgürlüğüne en büyük tehdit29 Ekim 2020 Perşembe 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti