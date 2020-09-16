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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun stabil olduğu bildirildi.
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.  

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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