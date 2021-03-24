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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 12. yılında Sivas'ta anıldı

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler Sivas'ta anıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 12. yılında Sivas'ta anıldı

BBP İl Başkanlığınca Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'in kabirlerinin bulunduğu Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

BBP İl Başkanı Uğur Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekileri yad ettiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasetin, politikanın kirli pazarlıklarında hiçbir zaman olmadığını belirten Bulut, "Devlet için millet için nasıl yaşanılır, Türk İslam aleminin birliği ve beraberliği için nasıl yaşanılır, onu gerek ülkü ocakları genel başkanlığında gerek zindanda gerekse siyaset hayatında birebir sonuna kadar ilmik ilmik işlemiş, hayatına tatbik etmiş bir lider bir devlet adamıydı." dedi.

Türkiye'yi kendi emellerince yönetmek isteyenlerce ülkenin bir girdaba sokulmak istendiğini ve Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülerek şehit edildiğini savunan Bulut, şunları kaydetti:

"Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak 25 Mart 2009 tarihinden bu yana tam 12 yıldır hukukun içerisinde kalarak Muhsin başkanın olayına, suikastine müsebbip olan kişilerin kanun önünde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. 12 yıldır geldiğimiz süreçte Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukukunun sonuna kadar aydınlatılamadığını görmekteyiz. Dönem dönem gerek arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan kişiler gerek bazı üst düzey yetkililer ve bazı üst düzey askerlerle ilgili verilen mahkeme kararları bizleri hiçbir dönem tatmin etmemiştir. Bu suikaste kimler müsebbipse onlara da kanun önünde hesap sormak düşer."

Bulut, Yazıcıoğlu ile yaşamını yitirenler için kentte çeşitli anma programları düzenleneceğini ifade etti.

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