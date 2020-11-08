Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Alperenler'den arama kurtarma timi

Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, İzmir depreminin ardından arama ve kurtarmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, doğal afetlerde arama ve kurtarmanın hayati öneme sahip olduğunu belirterek, binlerce genç üyeye sahip bir vakıf olarak bu konuda yeni bir oluşum içerisine gireceklerini açıkladı. İzmir depreminin ardından arama ve kurtarmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Bağcı, acil durum ile afetlerde görev alabilecek eğitimli ve donanımlı "arama kurtarma timleri" kuracaklarını açıkladı.

"ARAMA KURTARMANIN ÖNEMİNİ EN İYİ BİLENLERDENİZ"

Ülkemizde çokça doğal afetlerin yaşanmasından dolayı arama kurtarmanın gerekliliğine vurgu yapan Başkan Samet Bağcı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar özetle şöyle: "Doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin yanı sıra, afet sonrası süreçte gerçekleşen 'Arama ve Kurtarma' faaliyetlerinin ehemmiyeti; en son yaşanan İzmir depremi akabinde gözlerimizi dolduran sahnelerle, bir kere daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kaldı ki 'Arama-Kurtarmanın' ne demek olduğunu en iyi bilen hareketin mensupları olarak bunun önemini bizden daha iyi bilen bir yapının da olmadığı bilinen bir gerçektir"

"İHTİYAÇTAN DOLAYI HAREKETE GEÇME HASIL OLDU"

"Her ne kadar AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki başarısı ve çalışmaları ortada olsa da, ilgili kurumlardan alınan resmî veriler ışığında; Allah göstermesin ama olası bir ağır afette; tüm eğitimli kamu ve özel kuruluşların toplamda 100 binadan fazlasına yetecek(bir mahalleden daha az) imkanlarının ve yeterliliklerinin olmadığı bilgisi alınmıştır. Bu bilgiler ve arkadaşlarımızın da talepleri doğrultusunda harekete geçme zarureti hasıl olmuştur."

GÖNÜLLÜK ESASLI OLACAK

"Rahmetli Muhsin Başkanımızın bizlere emaneti olan Alperen Ocakları Vakfımız bünyesinde böyle bir birim oluşturmanın daha doğru olduğu kanaatiyle yola çıkılacaktır. Bizlerden sonra da bu hizmetin devam etmesinin bize yakışan olduğu şiarıyla hareket edilecektir. Şöyle ki; -İl Başkanlarımızın yönetim şeması içerisinde 'Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan yardımcılıkları' bünyesinde 'AKUT BİRİMİ' olarak alt birim oluşturulacaktır.

- Bu alt birimde çalışacak arkadaşlarımız tamamen gönüllülük esasına göre hizmet vereceklerdir. - İlk etapta Sivas ve Bilecik İllerimiz pilot iller seçilmiştir. - Hızlı bir şekilde diğer il Başkanlarımıza konu ile ilgili detaylı açıklama bu birim başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. - İlk etapta ülke geneli her ilde bu birimde çalışacak gönüllülük esaslı 10 arkadaşımız belirlenecektir. Sayı daha sonra çeşitlenecektir. Belirlenen isimler ve tüm bilgileri, ilgili olan Genel Merkez yöneticimizde toplanacaktır. Sonrasında hızlı bir şekilde eğitimler ve akabinde ekipman desteği sağlanacaktır."

Osman Akdoğan/ilksayfa