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Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'emaneti' Büyük Birlik Partisi 28 yaşında

Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulan Büyük Birlik Partisi (BBP), 28'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'emaneti' Büyük Birlik Partisi 28 yaşında

Yazıcıoğlu liderliğinde 6 Aralık 1992'de Ankara Söğütözü'nde yapılan Siyasi Karar Kurultayı'nda kurulma kararı alınan BBP, "milliyetçi", "maneviyatçı", "sivil" ve "katılımcı" kavramlar üzerinden 29 Ocak 1993'te siyaset arenasına çıktı. 

Yaklaşık 16 yıl BBP genel başkanlığını yapan Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'tan Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra partinin genel sekreterliğini yürüten Yalçın Topçu, 24 Mayıs 2009'da BBP Genel Başkanlığını üstlendi.

3 Temmuz 2011'de BBP'nin Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici ise yaklaşık 10 yıldır görevini sürdürüyor.

"Aynı aşk, iman, dürüstlük ve doğrulukla yolumuza devam ediyoruz"
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, AA muhabirine, BBP'nin, Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olduğunu söyledi.

Büyük imkanlarla siyaset yapan birçok partinin bugün varlığını sürdürmediğini belirten Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"28 yıldır, ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zorlu bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Biz, sadece milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden aynı aşk, iman, dürüstlük ve doğrulukla yolumuza devam ediyoruz."

BBP'nin kurulduğu günden beri milletin inanç ve değer yargılarının zırhı olduğunu vurgulayan Tunç, "Milletimizin mukaddes kabul ettiğine el uzatanlar, dil uzatanlar, karşılarında hep BBP'yi buldu. Hiçbir vesayet odağı, sermaye grubu, lobi ve uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız." dedi.

Küresel emperyalizmin 150 yıllık süreçte Orta Doğu'daki yönetimleri belirlediğini aktaran Tunç, "Bu topraklarda güvenli, huzurlu, hür ve bağımsız yaşayabilmek için millete, milletin değerlerine, mazisine, istikbaline aşkla bağlı bir mücadeleye ihtiyacımız var. BBP, o mücadelenin merkezi ve adıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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