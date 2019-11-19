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Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evi müzeye dönüştürülüyor.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Hilekopter kazasının ardından ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, doğdu evin müzeye dünöştürülme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüyen Yazıcıoğlu'nun evindeki restorasyon çalışmalarını Sivas Valisi Salih Ayhan, yerinde inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

"BÜYÜK HAYALLER KURDUĞU EV"

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Vali Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.

EVİ HİBE EDEN AKRABAYA TEŞEKKÜR

Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu'nun akrabası Ali Yazıcıoğlu'na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak." diye konuştu.

"ELMALI KÖYÜ HAREKETLENECEK"

Yazıcıoğlu'nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, "Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak." ifadelerini kullandı.

"HARİKULADE BİR MEKAN OLACAK"

"Gençlerimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanımaları açısından hazırlıklar devam ediyor." diyen Vali Ayhan, müzenin iç fonksiyonu ve teşhir tanzim projesinde son aşamaya gelindiğini, 10-15 gün sonra kuruldan geçmesinin ardından uygulamaya başlanacağını aktardı.

Vali Ayhan, "Yani 2-3 ay sonra burası harikulade bir mekan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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