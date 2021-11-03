Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı Engin E. (39), 6 aylık çocuğunu kendisine vermediğini iddia ettiği bir süre birlikte yaşadığı anne E.E.'yi (30) tabanca ile yaraladı.