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Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı Engin E. (39), 6 aylık çocuğunu kendisine vermediğini iddia ettiği bir süre birlikte yaşadığı anne E.E.'yi (30) tabanca ile yaraladı.
Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Şelale Caddesi'ndeki restoranın yanında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı Engin E, dini nikahla birlikte yaşadığı ancak şu an ayrı olduğu E.E.'yi çağırıp 6 aylık çocuğunu kendisine vermesini istedi. E.E.'nin kabul etmemesi üzerine Engin E., yanındaki ruhsatlı tabancasını çıkartıp çocuğunun annesine ateş etti. Yaralanan E.E. restorana sığınırken, Engin E. olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, E.E.'yi hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralandığı belirtilen E.E.'nin kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Polis ekipleri, Engin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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