  • BIST 89.957
  • Altın 340,216
  • Dolar 6,5659
  • Euro 7,2180
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
» »

Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.

Muhtar Çetin, "Mahallemize yabancı birinin gelmesini istemiyoruz. Kimse bizi ziyaret etmesin. Mahalle sakinlerinin sağlığını korumak için bu uygulamaya gittik" dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde kal' çağrıları sürerken birçok ilde de farklı önlemler alındı. Mardin Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nin muhtarı Ferat Çetin de salgına karşı alınan tedbiler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı. Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Çetin, mahalle girişindeki tabelaya 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' yazısı astı.

200 hane ve 1200 nüfusa sahip olduklarını anlatan muhtar Çetin, mahallelerine ziyaretçi gelmesini istemediğini söyledi. Bu uygulamayı mahalle sakinlerinin sağlığı için hayata geçirdiklerini belirten muhtar Çetin, "Mahallemize ziyaretçilerin gelmesini istemiyoruz. Bunun için köyün girişine 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' uyarı yazını yazdık. Mahallemizde herhangi bir hastalık yoktur. Herkesin evde kalmasını istiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Fatih'te feci kaza!
Fatih'te feci kaza!
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO)
Son Eklenen Videolar
Minikler yaşlıları unutmadı
Minikler yaşlıları unutmadı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi
Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı
Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı
İlk hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
İlk hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs mesajı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti