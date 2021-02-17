Muhtardan alkışlanacak hareket

Mamak Üreğil Mahallesi Muhtarı Eray Ergün durumu iyi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimde aksaklık yaşamamaları için hayırseverlerin desteğiyle onlara tablet dağıtıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar yaklaşık bir yıldır eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Bu süreçte çocuklar için kalem kâğıt kadar tabletlerde büyük önem taşıyor. Ancak uzaktan eğitimin verildiği sürede durumları iyi olmayan öğrencilerin tablete ulaşması kolay olmayabiliyor. Çocukların bu sıkıntısını gidermek isteyen Mamak Üreğil Mahallesi Muhtarı Eray Ergün hayırsever mahalleli ile durumu olmadığı için tablet alamayan ailelerin çocuklarını buluşturuyor ve onlara tablet dağıtıyor. Ergün şu ana kadar 30 aileye tablet dağıttıklarını belirterek, “Mahallemizde bütün çocuklar ve gençler kesintisiz eğitim alana kadar devam edeceğiz” ifadelerine yer veriyor.

30 AİLEYE DAĞILTIDI, DEVAM EDEĞİZ

Muhtar Ergün, hayırsever vatandaşlarla durumu olmayan aileleri bir araya getirdiklerini ve bu sayede çocukların tablet ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Şu ana kadar 30 aileye tablet dağıttık. Mahalle sakinlerimizle organize oluyoruz, ihtiyacını tespit ettiğimiz ailelere araştırmalarımız tamamlandıktan sonra gereğini yapıyoruz. Mahallemizde bütün çocuklar ve gençler kesintisiz eğitim alana kadar devam edeceğiz. Kampanyamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Mamaklı çocuklar okusun diye mücadelemize çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eray muhtarın tek derdi çocukların eğitimlerinin aksamadan kesintisiz devam etmesi. Çocuklar için koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA