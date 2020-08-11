Muhtar'dan Asansörlü Üst Geçit talebi

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, Erbakan Bulvarı TOKİ Konutları 2. etap hizasında yaşlı ve engelliler için asansörlü üst geçit talep ediyor.

Erbakan Bulvarı Kuzey Ankara TOKİ Konutları 2.Etap hizasında bulunan 41519 numaralı Ego otobüs durağında engelli ve yaşlılar için büyük önem taşıyan asansörlü üst geçit bulunmaması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gazetemize konuşan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, “400’ün üzerinde konutun olduğu bölgede engelliler ve yaşlılar otobüs durağından faydalanamıyor” dedi. Aygün konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaptıklarını cevap olarak ‘Üst geçit yapılmasında sakınca yoktur’ denildiği halde çalışmaların başlamadığının altını çizdi.

ENGELLİLER VE YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK ZORLUK

Muhtar Aygün özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların sorunlarına değinerek, “Engelli asansörlü bir üst geçit olsa vatandaşlarımız otobüslerle gitmek istedikleri yere giderler. Burada merdivenli geçit var ama 300 tane basamağı yaşlılar engelliler nasıl tırmansın. Bu üst geçit yapılmadığı sürece yaşlı ve engelliler için açık hapis hayatı demek. Herkes ne yazık ki taksi tutamıyor. 400’ün üzerinde konut 1000’in üzerinde vatandaş oturuyor. Engelli ve yaşlılarımız bu otobüs duraklarından faydalanamıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konuyla ilgili başvuru yaptık. Programa alındı deniliyor. Fakat bir türlü gelip yapılmıyor. Bu konu aciliyet arz ediyor. İnsan sağlığı önemli olan. Buraya gelip gördüğünüzde sağlıklı insanın dahi 300 tane basamağı çıkmakta zorlandığını görürsünüz” diye konuştu.

OTOBÜS SORUMUZ DA VAR

Mahallelinin otobüs eksiğine de değinen Muhtar Aygün, “Kuzey Ankara TOKİ kapsamında mahallemize binalar yapıldı bölge Pursaklar istikametine genişledi. Fakat toplu ulaşım buna göre yenilenmedi. Orada bir blokta 96 aile var 3’le çarpsanız 270 kişiden fazla nüfus yapıyor. Özellikle akşam geç saatlerde kadın çalışan vatandaşlarımız, okula giden çocuklarımız sıkıntı yaşıyorlar. Özel halk otobüsümüzün son durağının Akasya Sokak’a alınması gerekiyor. Bu konuda bir UKOME kararı alındı fakat yönetim değiştiği için askıda kaldı. Özel Halk Otobüsü mahallemize giriyor fakat TOKİ konutları yapılınca otobüs mahallenin ortasında kaldı. Yani sonuna kadar ulaşmıyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA