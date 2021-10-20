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Muhtarlar Endemik Vadi’de

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle muhtarları ile Endemik Vadi’de bir araya geldi.
Muhtarlar Endemik Vadi’de

Pursaklar Belediyesi tarafından Endemik Vadi’de ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verildi.
Yemek programına ilçe muhtarları başta olmak üzere Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Türkiye Muhtarlar Federasyon Genel Başkanı Bekir Aktürk ve belediye başkan yardımcıları katılım sağladı.

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‘‘Muhtarlar, demokrasinin temel taşlarıdır’’

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin;  ‘‘Muhtarlar, demokrasinin temel taşlarıdır. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. İlçemizin muhtarları görevlerini özveriyle yerine getirerek sorunları üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.

‘‘Muhtarların Devletin tüm birimleri ile uyum ve işbirliğiyle hareket etmektedir’’

Muhtarların Devletin tüm birimleri ile uyum ve işbirliğiyle hareket ettiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Muhtarlarımız seçildikleri mahallelerde vatandaşların her türlü işleri ile uğraşmaları onların ne kadar önemli bir iş yaptığını göstermektedir. Muhtarlarımızın halk ile devlet arasında bir köprü görevi üstlendiği de aşikârdır. Hem vatandaşları hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum” dedi.

Kendileri adına böyle bir program düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

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