Muhtarlar Kadın Şiddetine Karşı Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

Kadın muhtarlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele” haftası etkinlikleri kapsamında kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla Eymir Gölü ODTÜ Ormanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Ankara’daki 70 kadın muhtar, Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ile doğa yürüyüşüne katılarak ‘kadına karşı şiddete hayır’ dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kadınlarla dayanışma içinde olacaklarını belirten BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “Bu yürüşümüzde esas amaç ülkemizdeki şiddete maruz kalan her canlının şiddete uğramamasının altının çizilmesi. Dilerim yapacağımız büyük hamleler ve eğitimlerle farkındalık yaratarak yaşanan bu acılara son verilir ve büyük adımlar atılabilir. Bunun aşılması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz da kadına yönelik şiddet konusunda toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmeyi istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Gençlik ve Spor Daire Başkanlığımız ile birlikte bu yürüyüşü organize ettik. 4 kilometrelik bir alandaki yürüyüşe 70 kadın muhtarımızın katılımı bizi mutlu etti. Kadına yönelik şiddete Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen karşıyız. Sadece kadınlara değil bütün canlılara yapılan şiddete karşı burada farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

KADINLARIN DAYANIŞMASI SES OLACAK

Tüm kadınlarla dayanışma içinde olmak ve seslerini duyurmak için yürüyüşe katıldıklarını belirten kadın muhtarlar ve STK temsilcileri şiddetle mücadele için şu mesajları verdiler:

-Sibel Kılıç (Çankaya Akpınar Mahallesi Muhtarı): “Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir araya geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu etkinlikler farkındalık yaratmak için devam eder. Ankara'daki kadınlardan da bu konuda destek bekliyoruz.”

-Hülya Güneş (Çankaya Birlik Mahallesi Muhtarı): “Farkındalık yaratmak çok değerli. Bizi birlik beraberlik içinde buluşturan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. İletişim içinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorun yok. O yüzden bizler tüm mahalle muhtarlarıyla toplanarak farkındalık yaratırsak, bu konunun daha çok odak noktası oluşturacağımızdan eminim.”

-Merih Uzun (Mimoza Kadınlar Derneği Başkanı): “Sesimizi duyurmak ve gerçek anlamda kadınların ellerinin güçlenmesi için her türlü eğitime dahil olduk, projeler geliştirdik. Hepimiz güzel sonuçlar için doğru kararlar alarak kadınlarımıza hep birlikte bir şeyler yapma derdindeyiz.”

