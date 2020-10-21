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Muhtarlar onuruna yemek verildi

Muhtarlar Günü dolayısıyla Pursaklar Belediyesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verildi.
Muhtarlar onuruna yemek verildi

Sorunların tespiti ve çözüm yolları üretmek amacıyla muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Demokrasinin ve yerel yönetimlerin başlangıcı, muhtarlıklardır. Muhtarlar, demokrasinin temel taşlarıdır. Muhtar, mahalledeki sorunların çözümü için kamu kurumları ile köprü görevi yapan kurumdur. Muhtarlarımızla beraber pandemiden ötürü bir hayli yoğun çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. Bu zorlu zamanlarda da elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve büyük emek sarf eden muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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‘‘Vatandaşların ilk durağı muhtarlıklardır’’
Vatandaşların ilk durağının muhtarlıklar olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "İlçemizin muhtarları görevlerini özveriyle yerine getirerek sorunları üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar. Koronavirüs ile de yaptıkları mücadele takdire şayan. Pursaklar'ı kaymakamlık, belediye ve muhtarlarımızla birlikte çalışarak çok daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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