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Muhtarlara dezenfektan dağıtıldı

Sincan Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde etkin görev alan Mahalle muhtarları ile siyasi parti ilçe binalarına dezenfektan desteğinde bulundu. 
Muhtarlara dezenfektan dağıtıldı

Sincan Belediyesi koronavirüse karşı 14 Şubat’ta başlattığı örnek seferberliğine yeni önlemlerle devam ediyor. Sincan Belediyesi bir yandan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da filyasyon ekiplerine yardımcı olan muhtarlara da destek oluyor. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 4 ekip ve 16 personel ilçede görev yapan tüm mahalle muhtarları ile siyasi partilerin ilçe binalarına dezenfektan dağıttı. 

124.jpegSincan Belediyesi daha önce de  Sincan Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek için Kur'an kursu, camiler ile okullara 420 adet dezenfektan standı dağıtmıştı. 

Sürecin başlangıcından itibaren belediye olarak her türlü önlemlerin alındığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Mahalle muhtarlarımıza dezenfektan desteği sağladık. Muhtarlarımız da sürece aktif bir şekilde katılmakta, kovid-19 salgını ile mücadelede örnek çaba göstermektedir. Süreci birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.  Her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık için alınması gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da desteği çok önemli. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymaları.” diye konuştu. 

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