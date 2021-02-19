Muhtarlardan Başkan Demirbaş’a teşekkür plaketi

Çubuk Muhtarlar Derneği, Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a teşekkür plaketi verdi.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta halkla iç içe olan, muhtarlıkları ve mahalle sakinlerini ayrı ayrı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın bu gayreti takdir görmeye devam ediyor.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan, dernek binasında konuk ettikleri Demirbaş’a plaket verdi.

Demirbaş’ın, dernek merkezilerinin tüm ihtiyaçlarını giderdiğini ve kendilerine her konuda destek olduğunu dile getiren Şan, ’’Sağ olsun başkanımız bizlerin her zaman yanında oluyor. Göreve geldiği ilk günden bugüne pandemi süreci de dahil hiç bir hizmeti aksatmadan mahallelerimizin ve muhtarlarımızın sorunlarının çözümü için üstün gayret sarf ediyor. Başkanımıza derneğimiz adına teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

İmkanları ölçüsünde tüm muhtarların istek ve taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Başkan Demirbaş da "Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını minimuma indirmek bizim en asli görevlerimizden biri. Muhtarlarımızla sürekli koordineli çalışıyoruz. Bize, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet edebilme imkanı sağlayan muhtarlarımıza asıl biz teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla birlikte daha nice güzel hizmetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, daha sonra muhtarların istek ve taleplerini dinledi.