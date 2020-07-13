Muhtarlardan Başkan Yavaş'a teşekkür ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Büyükşehir Belediyesinde Beypazarı, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinin mahalle muhtarlarını ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen görüşmede muhtarlar; Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Polatlı ilçesinin yıllardır çözülemeyen içme suyu projesi için kredi talebinin kabul edilmesinde büyük payı olan Başkan Yavaş’a teşekkür ettiler.

BAŞKAN YAVAŞ: “ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI, SU VE TOPLUM SAĞLIĞI”

Polatlı'nın yıllardır çözülemeyen altyapı ve içme suyu sorununun farkında olduğunu ve Meclis’ten oy birliği geçen kararla birlikte nihayet çözüme kavuşacağını belirten Başkan Yavaş, önceliklerinin tüm kentte altyapı ve içme suyu sorununu çözerek toplum sağlığını korumak olduğunu açıkladı:

“ASKİ'nin görevi öncelikle olarak bütün köylerde musluktan içilebilir suyu sağlamak, açıktan akan hiç bir kanalın kalmamasını sağlamak. 2015 ve sonradan mahalle olan köylerde ne yapılmış hepsini çıkardım. Bizde önümüze aldık ne yapabiliriz diye. Şu anda bizim net tespitimize göre 222 mahallenin evlerinin musluğundan su akmıyor. Birçok mahallede ise kanalizasyon sorunu var. Biz öncelikli olarak bütün köylerimizde musluktan su akmayan yer kalmasın, açıktan akan kanal kalmasın istiyoruz. Daha sonra da yol, park ve bahçeler hepsini yapacağız. Bir diğer verdiğimiz söz suyun ucuzlatılmasıydı. Köyden mahalle olan yerlerde Meclis kararıyla oy birliğiyle geçti. Su ucuzlatıldı.”

"TAHHÜTLERİMİZİN HEPSİNİ YAPTIK"

Seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatarak konuşmasına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek tek taahhütlerini ve yaptıklarını sıraladı:

“Köylere tip projelerle, evler yapılacak demiştik. Onlar da bu hafta Belediye Meclisine geldi ve komisyona havale edildi. Önümüzdeki hafta o da çıkacak. O da çıktıktan sonra imardan kaynaklı köylerine ev yapamayan insanların bu problemini çözmüş olacağız inşallah. Benim kalan taahhüdümün bir tanesi de güneş enerjisiydi. Onunla ilgili sürekli Avrupa Birliği projelerini araştırıyoruz. Avrupa Birliği projelerini alabilirsek, insanların köyde yaşayıp gelir elde etmesini teşvik etme açısından önemli diye düşünüyoruz.

“GÖREV SÜREMDE SORUNLARI GİDERECEĞİZ”

İlçe muhtarların mahalleriyle ilgili sorunlarını tek tek not alan Başkan Yavaş, verdiği sözleri yerine getireceğini söyledi.

Görev süresi dolmadan tüm sorunları gidermeye çalışacağını vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Tüm sıkıntıları görev süremizde bitireceğiz inşallah. Bu sene yapılanların bir kısmı neden kaldı? Pandemi nedeniyle belediyenin gelirleri azaldı. Ama bu süre zarfında inşallah hepsini telafi edeceğiz. Görev süremiz bitmeden Allah ömür verirse, son güne kadar Ankara'nın tümünde Kızılcahamam'dan Şereflikoçhisar'a kadar hemşehrilerimizin bir tane eksiği kalmaması için elimizden ne geliyorsa onları yapacağız”

POLATLILI MUHTARLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ardından gerçekleşen görüşmede, Başkan Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden Polatlılara verdiği su müjdesi de gündeme geldi.

Başkan Yavaş’ı aradıklarında ulaşabildiklerini ve geri dönüş aldıklarını ifade eden muhtarlar, Polatlı halkına temiz ve kesintisiz su sağlamak, açıktan akan kanal bırakmamak için uzun bir süredir çaba gösteren Başkan Yavaş'a teşekkür etti.