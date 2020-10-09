Muhtarlardan Köse’ye hizmet teşekkürü

Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Göngören, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi ziyaret ederek, mahallelerde yapılan hizmetler ve yatırımlar için teşekkür etti.

Ziyarette Güngören ile mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Başkan Köse, mahalle ayrımı gözetmeksizin sürekli değişim ve gelişim için çalıştıklarını söyledi. En büyük mutluluklarının halka hizmet olduğunu belirten Başkan Köse “Halkımızın refah düzeyini arttırmak ve en iyi hizmeti vermek için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin sıcacık elini hemşehrilerimize hissettiren muhtarlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var. Muhtarlarımız bizim mahallerimizdeki gözümüz, kulağımız. Biz Mamak Belediyesi olarak gönül köprüleri kurduğumuz halkımızla birlikte büyümeye ve gelişmeye yönelik attığımız adımlarımızı her seferinde daha büyük atarak bu ilerleyişimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Hizmetlerimizin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz”

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerelden başladığının da altını çizen Köse, “Sizler, mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişilersiniz. Sizlerin vasıtasıyla halkımıza vereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Hep birlikte Mamak’ımızı daha da güzelleştiriyoruz” dedi. Ziyarette mahallelerdeki istek ve talepleri de Güngören’den dinleyen Başkan Köse, gelen taleplerin aciliyet sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.