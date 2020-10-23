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Muhtarlarla buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 64 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. 
Muhtarlarla buluştu

Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve ilçede hizmet veren muhtarlar katıldı. Muhtarların sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Köse, “Muhtarlarımızın destekleriyle Güzel Mamak’ı geliştirmenin, güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz”dedi. Muhtarlar ile örnek bir dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik iklimi oluşturduklarının altını çizen Köse, “Bu tarz buluşmalar motivasyonun yanında birlik, beraberlik, dostluk ve aile şuuru içerisinde hareket etmemizi sağlar. Bu tip programlar ilçemiz için vatandaşlarımız için çok önemli. Hizmetlerimize yön vermek için güzel bir ortam oldu. Mülkiyetten imara, altyapıdan üstyapıya kadar birebir yüz yüze müzakerelerde bulunduk” dedi.

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“Yerel yönetimler tarafından takip edilmeyi başaran bir Mamak var”
Mamak’taki hizmetlerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Köse, “Sosyal belediyecilik, fiziki belediyecilik adına 17 ay içerisinde attığımız temeller ve açılışını yaptığımız tesislerle belediyecilik hamlelerimizle artık hem bölgesindeki belediyelere ilham olmuş hem de yerel yönetimler tarafından takip edilmeyi başaran bir Mamak var. Mamak Belediyesi olarak, imar, şehircilik, yol, asfalt, park gibi hizmetleri yapmakla yükümlüyüz. El ele, gönül gönüle vererek daha büyük hizmetleri hep birlikte halkımıza kazandıracağız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. 7 gün 24 saat bürokratlarımızın hepsi sizin emrinize amadedir. Birlik ve beraberliğimizi her fırsatta güçlendireceğiz.” dedi.

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